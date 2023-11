Російські окупанти за добу скинули понад 50 КАБ на населені пункти Херсонської області — Сили оборони півдня України ЗСУ завдали ударів по суднобудівному заводу «Залив» в окупованій Керчі » NYT: Закиди Зеленського до Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві У тому, що Офіс президента в суботу розкритикував головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за останні матеріали, західні ЗМІ вбачають «яскравий публічний докір», який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні — The New York Times Видання відреагувало на те, як заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що «військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті». «Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом у й без того непростий для України час. Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні» Видання вважає, що ознаки розколу з’явилися в п’ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень. Журналісти пишуть, що американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як «тісні та ефективні». NYT пише, що звільнення Хоренка спантеличило багатьох людей, хоча «у лавах є нарікання з приводу того, що сприймалося як політично орієнтовані рішення щодо стратегії, включаючи початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, який ще не закріпив плацдарму на контрольованому Росією східному березі річки».