Вчені зі США знайшли залишки планети, після зіткнення якої з Землею сформувався Місяць ХАМАС атакував військових Ізраїлю, скориставшись гуманітарним коридором для палестинців » Кількість людей, що загинули під час землетрусу в Непалі, зросла до 157 У п’ятницю, 3 листопада, в західному районі Непалу, Джаджаркот, стався сильний землетрус. Унаслідок цього загинули щонайменше 157 людей, ще десятки травмовані Про це пише Reuters. За даними Національного сейсмологічного центру Непалу, землетрус був магнітудою 6,4. Натомість німецький науково-дослідний центр геонаук оцінив землетрус у 5,7 магнітуди, а Геологічна служба США — у 5,6. Офіційні особи кажуть, що кількість жертв може зрости, оскільки вони не змогли встановити зв’язок із горбистою місцевістю поблизу епіцентру, приблизно за 500 км на захід від столиці Катманду, де також відчувалися поштовхи. У районі проживає 190 тисяч жителів, а села розкидані на віддалених пагорбах. «Багато будинків зруйнувалися, в багатьох інших утворилися тріщини. Тисячі жителів провели всю ніч на холодних відкритих майданчиках, тому що вони були надто налякані, щоб зайти в тріснуті будинки, коли сталися поштовхи», — сказав представник округу Джаджаркот Харіш Чандра Шарма. Про руйнівні підземні поштовхи повідомляє The Times of Іndia. Землетрус зафіксували близько 18-ї години за Грінвічем (близько 20-ї за київським часом). Найбільш потужні поштовхи магнітудою 6,4 припали на захід Непалу. Там у окрузі Джаджаркот через землетрус травмовано щонайменше два десятки людей. Їх госпіталізували із пораненнями. У Північній Індії жителі багатоповерхівок швидко евакуювалися на вулиці, оскільки сильні поштовхи тривали понад хвилину. Свідки кажуть, що поштовхи відчувалися також у Нью-Делі. The New York Times із посиланням на місцевих чиновників повідомляє, що загинули щонайменше 70 людей і сотні отримали поранення. Рятувальники тільки починають добиратися до гірських сіл, де стався землетрус, але офіційні особи попереджають, що кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки при денному світлі легше виявляти масштаби руйнувань і відновлювати втрачений зв’язок з районами, які були від нього відрізані. Землетрус стався близько опівночі, коли люди спали. Підземні поштовхи відчувались і в столиці Індії, Нью-Делі, за сотні кілометрів від епіцентру. Кількість людей, що загинули під час землетрусу в Непалі, зросла до 157. Про це повідомляє CNN. «Зараз ми зосереджені лише на пошуково-рятувальній операції, — сказав речник поліції Непалу Кубер Кадаят у інтерв’ю. — Тому ми ще не маємо точної оцінки кількості зруйнованих і пошкоджених будинків та інших об’єктів інфраструктури. Є деякі села, де, за оцінками, зруйновано 90% будинків». За словами Кадаята, наразі підтверджено 157 загиблих і 170 поранених, що робить п’ятничний поштовх найсмертоноснішим з 2015 року. У районі Джаджаркот, неподалік епіцентру землетрусу, підтверджено загибель 105 осіб і ще 55 отримали поранення. У сусідньому районі Рукум-Вест загинуло 52 людини і 85 отримали поранення, повідомив Кадаят.