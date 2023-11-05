ХАМАС розташовує ракетні установки на дитячих майданчиках

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

«Виявлено ракетні установки на дитячих майданчиках і біля дитячих басейнів. Солдати ЦАХАЛу продовжують викривати експлуатацію ХАМАСом цивільного населення, включно з дітьми, для його терористичної діяльності в секторі Гази», — йдеться у повідомленні.

Під час боїв у секторі Гази ХАМАС систематично використовує цивільні об’єкти для своєї терористичної діяльності. Солдати ЦАХАЛу розповіли про випадок, коли терористи розмістили ракетні установки біля дитячого басейну, а також про пускові ями та ракетні установки на старому дитячому майданчику в секторі Гази.

«Це ще один доказ навмисного використання ХАМАСом цивільної інфраструктури та цивільних осіб, включаючи дітей, як живих щитів для своїх військових операцій», — наголосила Армія оборони Ізраїлю.

У відомстві додали відео від 551-ї бригади ракетних установок ХАМАСу, розташованих біля дитячих басейнів.

Також опублікували відео пускових ям і ракетних установок, які були виявлені на старому дитячому майданчику в секторі Гази солдатами 401-ї бригади.