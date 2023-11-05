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ХАМАС атакував військових Ізраїлю, скориставшись гуманітарним коридором для палестинців

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Раніше арабський речник ЦАХАЛу оголосив, що сьогодні з 13:00 до 16:00 маршрут Салах ад-Дін у секторі Газа буде доступний для гуманітарної евакуації мешканців північної частини сектору Гази, які ще не встигли виїхати на південь для евакуації з метою власної безпеки.

Зазначається, що ХАМАС скористався гуманітарним вікном, яке ЦАХАЛ надав жителям сектора Гази для переміщення на південь. Терористи обстріляли з мінометів і протитанкових ракет ізраїльських військовослужбовців, які прибули, щоб відкрити цей маршрут.

«Постраждалих серед військовослужбовців ЦАХАЛу немає. Цей інцидент ще раз доводить, що ХАМАС експлуатує населення Гази і не дає йому діяти в інтересах власної безпеки», — йдеться у повідомленні.

5 ноября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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