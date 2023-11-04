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Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука — укази президент №728/2023, №727/2023

«Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України».

Іншим своїм указом президент звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій.

У вересні Зеленський присвоїв вищі військові та спеціальні звання та вручив погони військовослужбовцям сил оборони та правоохоронних органів України. Тоді глава держави присвоїв звання генерал-майора та вручив відповідні погони Віктору Хоренку, якого 3 листопада звільнив з посади командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ

4 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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