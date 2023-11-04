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«Втома від війни»: радник Мелоні взяв відповідальність за розмову з російськими пранкерами й подав у відставку

Про це пише Reuters.

«Це питання не було вирішено належним чином, ми всі шкодуємо, відповідальність за нього взяв на себе Франческо Тало», — сказала Мелоні й додала, що її помічник звільнився через російських пранкерів.

Передісторія

Очільниця уряду Італії Мелоні поговорила з російськими пранкерами, які видали себе за офіційних осіб Африканського Союзу. Під час розмови прем’єр-міністерка Італії заявила, що європейські лідери втомилися від війни в Україні.

«Я бачу, що є велика втома, мушу сказати правду, з усіх боків, — сказала вона. — Ми наближаємося до моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід».

4 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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