Південна Корея може надати Польщі кредит на $22,7 мільярда для придбання зброї

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначається, Сеул працює над усуненням фінансових перешкод для укладення найбільшої в історії Південної Кореї угоди з постачання озброєння, яка оцінюється у 30 трильйонів вон (22,72 мільярда доларів).

Представник оборонної компанії сказав, що якщо синдикованого кредиту буде недостатньо, то «на черзі можуть бути інші фінансові заходи».

За даними видання Ukrayina.pl, ідеться про дві позики, які Польща планує взяти у банків Південної Кореї. Перша становить близько 36,8 млрд злотих (понад 8 млрд дол.). Окрім того, Варшава звернулася до Сеула з проханням про ще один кредит на суму близько 62,5 мільярда злотих (понад 14 млрд дол.).

Заявка передбачає закупівлю 1000 танків, 600 гаубиць, понад 280 ракетних комплексів великої дальності Chunmoo та 48 легких бойових літаків FA-50.

При цьому, як зазначається, банки Південної Кореї майже вичерпали можливості фінансування експорту зброї, тому Сеул має погодитися на збільшення ліміту.

«Якщо Південна Корея дасть зелене світло, борг Польщі цій країні досягне 99,3 мільярда злотих», — ідеться у статті.

Обговорення щодо кредиту є продовженням великої угоди про постачання зброї між Південною Кореєю і Польщею, підписаної у 2022 році, згідно з якою компанії Hyundai Rotem Co. і Hanwha Defense Systems Corp постачатимуть танки, гаубиці й винищувачі на 13,7 мільярда доларів.