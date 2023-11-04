Зима скоро

На початку тижня від мене відписувався «мудрий нарід» та закидували мене тапками за те, що я спрогнозував початок переговорів між Зеленським та хлом в грудні.
Ну, так шановні, я базую свої висновки на логіці подій, а не псі патроні та «єдиному марафоні».
США та ЄС почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості.
Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на західних чиновників.
От так.
З деяких подробиць розглядається відмова від Криму та ще деяких територій, які звільнити буде неможливо.
Але в Кремлі до сих пір впевнені, що можуть перемогти Україну просто пересидівши Байдена. І шанси таки тепер є.
Тому Кремль не сильно хоче домовлятися про щось там — по арабським дипломатичним каналам вони передали, що розглядають лише капітуляцію України.
Ну й деякі мої прогнози наступні:
— Основна фаза перемовин — навесні. Спочатку в Україні пройдуть вибори, тому з ними (виборами) вже поспішають.
— Будуть кадрові зміни в військовому керівництві на більш лояльних до бубочки (власне вже почалися)
— Попередньо буде призупинення військових дій на Різдв’яні. Пізніше окупанти перегрупуються, та підуть в зимовий наступ.
— Питання НАТО та ЄС відкладатиметься на невідомий термін (Захід це все вже не потягне ні фінансово ні політично).
— ЄС стане ще більш нестійким. НАТО переозброюватись на фоні можливої великої війни не буде. Банально — криза, та коштів немає. З розумних зараз лише Польща, та можливо Британия.
— з 2024 року основний фокус США перенесуть на Китай, але поступово програють й там.
— демократам це все вже надоїсть, тому переможуть на виборах президента республіканці і потім вони будуть мати головняки з тим, що власне й наробили.
— наслідки програшу в Україні будуть розгрібатися по всьому світу до середини 203-х. Захід втратить багато своїх позицій.
Але власне нам це все вже буде «до-лампочки», ну розумієте чому. Бо треба готуватись до наступної війни в кінці 202-х на початку 203-х.
UPD — якби «вумні» люди читали замість Фукуями Хантінгтона, то можливо все було б зовсім інакше. Але сталося як сталося. Попереду всіх чекають важчі випробування.
Віталій Рождаєв
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