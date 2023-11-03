Заборона Telegram в Україні: Данілов повідомив, в якому випадку вона можлива

Заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози.

Відповідну заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Liga.

Він заявив, що з точки зору національної безпеки Telegram є «дуже-дуже небезпечною річчю», і додав, що не проти того, щоб месенджери існували, але щоб за кожним ніком була цілком зрозуміла людина.

«Ви мене запитали, чи користуюсь я телеграмом? У мене навіть такого додатку немає в жодному моєму пристрої. Це дуже вразливий додаток. Через нього в 99% випадків сидять у вашому телефоні за потреби. Тому у мене його немає і ніколи не було», – підкреслив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання щодо можливої заборони владою Telegram, Олексій Данілов зазначив, що вона можлива в разі отримання відповідних документів, які підтвердять наявність загрози.

«Ну, уявляєте собі, зараз М’ячеславович каже, що ми плануємо заборонити Telegram. Уявляєте, які інвестиції люди зробили? Там цілі табори сидять, які вклалися у все це обладнання, купують сімки. Скажу так: якщо до нас надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться», — наголосив Данілов.

За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі. На думку секретаря РНБО, «це не про журналістику, це про вплив».