США закликають Ізраїль послабити удари по півдню Сектора Гази

Адміністрація президента Сполучених Штатів тисне на Ізраїль, аби той зменшив кількість авіаударів по південній частині Сектора Гази — The Times of Israel із посиланням на представників США та Ізраїлю, повідомляє «Європейська правда»

За словами джерел, США стверджують, що ЦАХАЛ має меншу легітимність атакувати цю територію сектора після того, як сказав цивільним особам евакуюватися туди з півночі.

Ізраїльський посадовець заявив, що удари ЦАХАЛ зосереджені в основному на півночі сектора Гази, де розташована більша частина опорних пунктів ХАМАС. Однак Ізраїль залишає за собою право націлитися на терористичну групу в будь-якій частині Гази після нападу 7 жовтня, сказав посадовець.

Ізраїльський посадовець наголосив, що ЦАХАЛ відвів для палестинців гуманітарну зону на південному заході Гази. Але американський посадовець заявив, що ця територія не була чітко визначена Ізраїлем і є надто малою, щоб вмістити все населення Гази, яке складає 2,3 мільйона людей, тому переважна більшість цивільних все ще піддається бомбардуванням з повітря.

Вашингтон визнає, за словами посадовця США, що ХАМАС діє зсередини та під прикриттям цивільного населення по всій території Гази. Проте США стурбовані зростаючою кількістю жертв серед цивільного населення, що ускладнює здатність адміністрації Байдена продовжувати підтримувати військову операцію Ізраїлю, а також заохочувати союзників наслідувати їхній приклад.