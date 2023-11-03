США изучают возможность пауз в ходе войны Израиля с ХАМАС

Белый дом заявил в четверг, что рассматривается возможность перерывов в конфликте между Израилем и ХАМАС для оказания помощи гражданскому населению Газы.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби, любая такая временная пауза не помешает Израилю защищаться.

«Мы пытаемся изучить идею (возможности установления) такого количества пауз, которое может потребоваться для продолжения доставки помощи и продолжения работы по выводу людей в целости и сохранности, включая заложников», – сказал он журналистам в ходе брифинга.

Эксперты ООН призвали в четверг к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

Израиль подчеркивает, что его удары направлены на ХАМАС, а не на мирных жителей, и обвиняет эту группировку в использовании гражданского населения в качестве «живого щита».

«Мы делаем все возможное, чтобы совместно с нашими израильскими коллегами попытаться свести к минимуму риск гибели гражданских лиц и сопутствующий ущерб», – сказал Кирби.