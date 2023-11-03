Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів

Про це 3 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 303 270 (+850)
- танків ‒ 5265 (+24)
- бойових броньованих машин ‒ 9901 (+24)
- артилерійських систем – 7328 (+36)
- РСЗВ – 854 (+4)
- засобів ППО ‒ 566 (+0)
- літаків – 322 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7)
- крилатих ракет ‒ 1551 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33)
- спеціальної техніки ‒ 1034 (+2)
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