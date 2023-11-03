ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ США изучают возможность пауз в ходе войны Израиля с ХАМАС » Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів Російська окупаційна армія не полишає спроб оточити Авдіївку, проте українські воїни стійко тримають оборону. ЗСУ ліквідували 850 бойовиків та 24 танки Про це 3 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 303 270 (+850)

танків ‒ 5265 (+24)

бойових броньованих машин ‒ 9901 (+24)

артилерійських систем – 7328 (+36)

РСЗВ – 854 (+4)

засобів ППО ‒ 566 (+0)

літаків – 322 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7)

крилатих ракет ‒ 1551 (+2)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33)

спеціальної техніки ‒ 1034 (+2)