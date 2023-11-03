Розвідка Британії пояснила, чому ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту

Ні Сили оборони України, ні російські загарбники не можуть прорвати лінію фронту через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати, вважає розвідка Британії — «Європейська правда» за посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії щодо війни в Україні 3 листопада

За словами аналітиків, операції останніх тижнів стали продовженням тенденції, виявленої ще на початку війни: баланс наземних бойових дій, за інших рівних умов, загалом складається на користь сил, що несуть оборону.

Так, на півдні країни український наступ залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій Росії. А в районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

Британська розвідка вважає, що головним чинником цього, швидше за все, стало відносне послаблення тактичної авіації. Обидві сторони тримають надійну протиповітряну оборону, що не дозволяє бойовим літакам забезпечити ефективну повітряну підтримку штурмових дій.

Крім того, географічні масштаби конфлікту ускладнюють проведення наступальних операцій. Обом сторонам важко зібрати незадіяні ударні сили, здатні здійснити прорив, оскільки більша частина мобілізованих військ необхідна для утримання лінії зіткнення довжиною 1200 км.