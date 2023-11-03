Прогноз погоди на вихідні 4–5 листопада: теплий вікенд по всій Україні

Отже, листопад підхопив естафету надзвичайно теплої осені-2023. За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні знову приємно здивує українців. У деяких регіонах країни термометри покажуть неправдоподібні для цієї пори року +24 °С.

Погода в суботу 4 листопада

У суботу найпрохолодніше буде в Чернігівській області — +12…+14 °С, у західних, деяких східних та центральних областях очікується +14…+16 °С. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і Донецькій областях повітря прогріється до +17…+19 °С, а на півдні та в Запорізькій області термометри покажуть рекордні для листопада +22…+24 °С.

По всій Україні буде хмарно, але невеликі дощі можливі лише у північних та деяких центральних областях.

Погода в неділю 5 листопада

На заході та півночі країни в неділю синоптики прогнозують +15…+17 °С, у центральних та східних областях — +17…+19 °С, на півдні та південному сході — +20…+23 °С. Заплануйте заздалегідь на такий приємний листопадовий вихідний зустріч із друзями та родичами! Тим більше, що кафе та ресторани все ще не закрили свої літні тераси.

Жителям Закарпатської, Львівської, Волинської, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Київської областей радимо захопити парасольки, ймовірні невеликі дощі.

Погода у понеділок 6 листопада

На більшій частині території України погода на початку тижня також буде теплою. При цьому сухо буде лише у Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, в решті областей очікуються невеликі дощі.

На Закарпатті та Волині, у Львівській та Рівненській областях термометри покажуть +11…+13 °С, у центрі та на південному сході — +17…+19 °С, на півдні — +19…+21 °С, в інших регіонах — +14…+17 °С.

Надзвичайна пожежна небезпека на півдні України

В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях на вихідних очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні під час користування джерелами вогню на природі, а також не забувайте, що в Україні заборонено спалювати суху траву та листя.

Народні прикмети та вірування

Сонячний день 4 листопада віщував швидке похолодання, а дощ відкривав «мокрий сезон» на найближчі тижні. У довгу дорогу цього дня намагалися не вирушати: вважалося, що погода може бути вкрай мінливою та несприятливою для поїздок.

Яскравий захід сонця 5 листопада вважався провісником затяжної негоди, а ясне нічне небо — ознакою теплого листопада.