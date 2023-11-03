Обстріл України в ніч на 3 листопада: є влучання в чотирьох областях

Про пуск «шахедів» і ракет повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ввечері четверга, 2 листопада, російські терористи розпочали масований обстріл території України. За інформацією ПС, РФ запустила «шахеди» з південного, північного та східного напрямку. Також повідомляли про ракетну небезпеку.

Станом на 1:15 п’ятниці повітряну тривогу оголошували майже у всіх областях України. З 2:30 до 4 ранку загроза існувала для західних областей. Повітряні Сили о 5:20 повідомили про відбій загрози. На початку четвертої тривогу скасували на Вінниччині та Житомирщині. Протягом години тривога зникла і для всіх західних областей.

Харків та Харківська область

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті є прильоти.

«Ворог бʼє по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільних обʼєктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники», — написав Терехов в районі 1:00.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив у коментарі Суспільному, що Росія завдала близько 10 ударів по Харкову та передмістям.

«Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали», — повідомив Чубенко.

У ДСНС повідомили, що всього через удари сталося 5 пожеж.

«Наймасштабніша пожежа виникла у одному із районів Харкова. Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м. Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будівлі. Пожежу локалізовано, триває ліквідація», — написала пресслужба.

Рятувальники додали, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що Харків атакували попередньо 4-ма «шахедами». Він додав, що частково зруйновано заклад освіти. Очільник МВС Ігор Клименко уточнив, що на території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю.

«До медиків звернулося 8 харків’ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав. Також вночі, близько 23:45, обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі», — зазначив він.

Львів та Львівщина

За інформацією голови ОВА Максима Козицького, у Львівській області спрацювала ППО. Повідомлення з’явилось після 2:00.

Вже в районі 3:05 жителів Львівщини попередили про нову загрозу БПЛА. О 4:20 Козицький повідомив про велику загрозу для Львова. Згодом — для Яворова.

Близько 8:40 Козицький написав про наслідки атаки.

«Є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували», — написав голова ОВА.

Івано-Франківщина

Міністр Клименко написав про пожежу через атаку РФ.

«Близько 6 ранку в Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу в гуртожитку», — зазначив він.

Очільниця ОВА Світлана Онищук повідомила про атаку на військовий об’єкт.

«Атакував військовий об’єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано», — написала вона.

Одещина

Начальник ОВА Олег Кіпер заявив, що сили ППО знищили два дрони Shahed-131/136.

«На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об’єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано», — написав він.