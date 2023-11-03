Нідерланди виділять Україні 500 млн євро на боєприпаси

Про це повідомляє Het Parool.

Під час дводенного візиту в Україну міністр оборони Кайса Оллонгрен, яка йде у відставку, оголосила про надання пакету військової допомоги для України на суму 500 млн євро на боєприпаси до середини наступного року.

«Тому що ви можете продовжувати боротьбу, лише якщо вони знають, що ми будемо продовжувати надавати допомогу», – каже Оллонгрен про «значні суми для підтримки України» у війні проти Росії.

Нідерланди зобов’язалися продовжувати підтримувати «постійний потік певних боєприпасів».

Під час візиту в Україну Оллонгрен наголосила президенту України Володимиру Зеленському про те, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в затяжній війні й це має важливе значення для витривалості української армії.

Українці, незалежно від того, перебувають вони на фронті, живуть у місті чи в уряді, все ще «так само войовничі, як і на початку», каже голова міноборони Нідерландів, після візиту до Харкова, а потім до Києва.

«І це дає впевненість у майбутньому, але ви повинні бути наполегливими. Українці все ще впевнені, що треба продовжувати боротьбу. По суті, щоб повернути своє життя таким, яким воно було раніше», — підкреслює Оллонгрен.