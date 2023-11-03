Кулеба запевнив, що Україна не веде таємних переговорів з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не веде жодних переговорів «за закритими дверима» з Росією — Укрінформ із посилання на заяву Кулеби в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF у п’ятницю

На запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ «за закритими дверима», Кулеба відповів: «ні». Він зауважив, що основою «мирної формули» є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Якщо перекладати з дипломатичної (мови — ред.) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори».

Крім того, коментуючи ситуацію з ракетами Taurus, які Україна просить у Німеччини передати ще з весни, Кулеба заявив, що «питання відкрите, але Німеччина потребує часу». За його словами, цей аргумент партнери наводять як публічно, так і в конфіденційних розмовах з українськими колегами.

Очільник МЗС наголосив, що Україна сформувала довірливі відносини з партнерами, отже, їм не варто турбуватися, що надана зброя буде використана не так, як вони просять.