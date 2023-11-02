Вчені знайшли ще один спосіб, за допомогою якого люди відчувають дотик

Вони перевірили це під час експерименту, який показав, що механічна стимуляція волосяного фолікула активує сенсорні нерви поруч із ними.

Це відбувається через виділення нейротрансмітерів серотоніну і гістаміну через крихітні мішечки, що називаються везикулами.

Науковці пояснюють, що нервові клітини, які сприймають дотик, називаються механорецепторами. Через них ми можемо відчувати все – від легкого вітерця до міцного натискання.

Вчені дійшли висновку, що клітини волосяного фолікула взаємодіють виключно з низькопороговими механорецепторами, здатними відчувати ніжні дотики.

«Це дивовижне відкриття, оскільки ми ще не знаємо, чому клітини волосяного фолікула відіграють таку роль у сприйнятті легкого дотику.

Оскільки фолікул містить багато сенсорних нервових закінчень, тепер ми хочемо визначити, чи волосяний фолікул активує певні типи сенсорних нервів за невідомим, але унікальним механізмом», – каже біоінженер з Імперського коледжу Лондона Клер Хіггінс.

Вчені зауважують, що експерименти проводили з використанням клітин шкіри, а не клітин волосяного фолікула. Вони спостерігали вивільнення гістаміну та невелику кількість серотоніну.

«Наша робота розкриває нову роль клітин шкіри у вивільненні гістаміну з можливим застосуванням для дослідження екземи«, — додає Хіггінс.