Україна піднялася на 13 позицій у світовому рейтингу демократій

Про це інформує доповідь IDEA.

Аналітичний центр зазначив, що цей тренд слід розглядати на тлі кризи якості життя, зміни клімату та агресії Росії проти України 2022 року, які створюють великі виклики для багатьох обраних лідерів.

Європа залишається регіоном з найвищим рівнем демократії у світі, але в деяких усталених демократіях, таких як Австрія, Угорщина, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія та Великобританія, спостерігається значне погіршення окремих показників демократичної динаміки.

У ньому також сказано, що Азербайджан, Білорусь, Росія та Туреччина опинилися в аутсайдерах Європи, їхні показники значно нижче від європейського середнього за багатьма показниками демократії.

IDEA заявив, що багато країн Америки успішно провели вибори, яким можна довіряти, і продовжують демонструвати середньостатистичні показники по всіх категоріях демократії, хоча таким країнам як Сальвадор і Гватемала, останнім часом довелося пережити різке зниження показників.

Водночас у аналітичному центрі заявили, що було й «зелене листя» з надзвичайно високим розмахом політичної участі та скороченням корупції, особливо в Африці.

Документ показує, що Данія, Норвегія та Швейцарія займають перші три місця в рейтингу демократії серед 173 країн світу. Росія опустилася на три позиції й опинилася на 136-му місці. Китай посідає найнижче місце разом з іншими країнами.