За жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 139,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Як випливає з повідомлення, найбільшим джерелом доходів державного бюджету у жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Її обсяг за підсумками місяця становив 42,0 млрд гривень. Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки.

Серед інших платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

38,6 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

22,8 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);

14,8 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

8,2 млрд грн – акцизного податку;

2,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

2,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

2,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,5% (+2,2 млрд грн), Державною митною службою – 98,4% (-0,7 млрд грн).