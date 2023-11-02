РФ готується до ударів по критичній інфраструктурі взимку

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, РФ не володіє тією кількістю ракет, якою вона хотіла б володіти для того, щоб заподіювати нам величезну шкоду.

«Але вони їх потрохи накопичують і зберігають для того, щоб коли буде зимовий період, спробувати використати їх і чинити шкоду нашій інфраструктурі», — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що відбувається максимальна підготовка до захисту, однак не можна спрогнозувати, по яких об’єктах будуть влучання.

«Чи буде важко? Так, буде важко. Але ще раз наголошую: ми розуміємо всі виклики», — сказав він.