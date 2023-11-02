Номер Playboy з моделлю, яка отримала поранення через обстріл РФ, продали на благодійному аукціоні

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

У серпні 2023 року українська версія американського чоловічого журналу Playboy випустила друкований варіант видання. Для обкладинки знялась хірург, модель та телеведуча Ірина Білоцерківець, яка через російську військову агресію отримала важке поранення та втратила око.

Уродженка Севастополя, яка у 2014-му через анексію Криму виїхала з півострова, 26 лютого 2022 року з трьома дітьми намагалася виїхати з Києва та потрапила під обстріл. Ірина отримала тяжкі поранення і після екстреного лікування у Німеччині повернулася до України.

Дівчина взяла участь у благодійному проєкті українського Playboy, «присвяченому найкрасивішим у світі українським жінкам, які постраждали внаслідок війни». Тепер журнал з Білоцерківець на обкладинці продали на благодійному аукціоні у Польщі.

Фото: playboy.ua

Як повідомив головний редактор української версії журналу Влад Іваненко, також у ході виступу на заході українських шоуменів Олексія Дурнєва та Влада Шевченка вдалося зібрати понад 2 млн на потреби ЗСУ.