Німеччина не знизить підтримку України через палестино-ізраїльську війну

Німеччина не знизить увагу щодо допомоги для України через війну на Близькому сході.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Укрінформ.

Німеччина, за словами міністра, не втрачатиме уваги до війни Росії проти України, адже вважає своїм обов’язком підтримувати Україну.

«Це позиція, яка не підлягає дискусії», — підкреслив політик.

Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль розраховувати на таку ж військову підтримку, як Україна, він зауважив, що наразі це питання не виникає.

«Ізраїльтяни потребують матеріалів у дуже обмеженому обсязі», — сказав міністр.

Міністр назвав солідарність з Ізраїлем «зобов’язанням щодо політичної солідарності».

Пісторіус повторив те, що сказав вперше кілька днів тому стосовно необхідності бути готовими до війни.

«Відверто кажучи, ми також повинні бути готові до того, що в крайньому випадку на нас можуть напасти…Тоді ми повинні мати можливість вести оборонну війну», — сказав міністр, а для цього потрібна боєздатна армія. Він підтвердив плани довести чисельність збройних сил до 203 тисяч військовослужбовців.

Як повідомлялось, Німеччина планує довести витрати на оборону до 2% ВВП наступного року. Наприкінці лютого 2022 року на потреби Бундесверу було виділено додатково 100 млрд євро.