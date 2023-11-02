КНДР могла передати Росії балістичні ракети малої дальності

Про це пише Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) зробив таку оцінку на тлі занепокоєння щодо посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Зазначається, що близько 2000 контейнерів з військовим обладнанням і боєприпасами були відправлені з північнокорейського порту Раджин до Владивостока в Росії.

Північна Корея, можливо, вже постачала іншу зброю до Росії, включно з боєприпасами для танків Т-серії, протитанкових керованих ракет, ракетних установок, гвинтівок та кулеметів і, можливо, навіть балістичних ракет малої дальності.

«З середини 2022 року є ознаки постачання зброї Північною Кореєю в Росію, а торгівля зброєю морськими шляхами зросла в серпні незадовго до візиту Кім Чен Ина в Росію», — сказав чиновник.

Відомо, що судна Північної Кореї були помічені, як вони прямували до Росії раз на тиждень у період із серпня по вересень, але, за даними JCS, з жовтня бачили три-чотири кораблі кожні три-чотири дні.