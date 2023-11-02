Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС

Про це повідомляє Форбс. Казахстан.

Під час переговорів президенти двох країн підписали шість контрактів у різних секторах: від викладання французької мови у казахстанських школах та виробництва вакцини від ящуру до будівництва вітроелектростанції та інвестицій у залізничну галузь.

Єлисейський палац також оголосив, що Франція поставить у Казахстан радарні системи протиповітряної оборони Ground Master 400 з метою зміцнення суверенітету країни

Крім того, за даними France24, французький енергетичний гігант EDF «є одним із кандидатів на проект першої атомної електростанції в Казахстані, який має бути підтверджений референдумом до кінця року».

Також у статті йдеться, що «Франція є п’ятим за величиною іноземним інвестором у Казахстані, випереджаючи Китай, головним чином через участь енергетичного гіганта TotalEnergies у масштабному проекті освоєння морського нафтового родовища Кашаган».

Радіолокаційна станція Ground Master 400 – зенітний радар з широким радіусом дії, який забезпечує виявлення цілей на різних висотах, аж до невеликих безпілотних літальних апаратів. Система розміщується в одному контейнері розміром із 20-футовий стандартний контейнер і важить менше ніж 10 тонн. Інструментальна дальність – 470 км, точність – 50 м.