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ЦАХАЛ заявив, що почав операцію зі знищення тунелів ХАМАС

ЦАХАЛ заявив, що почав операцію зі знищення тунелів ХАМАС у Газі
Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані — The Times of Israel та новинний сайт Walla

Повідомляється, що військові використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені ХАМАСом, і вбити терористів.

«Можливо, спочатку вони могли турбувати нас, жалити, обстрілюючи з виходів з тунелів, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція. Ми збираємося завалити входи і тунелі. Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, з якого не зможуть втекти. Вони загинуть у тунелях».

Повідомляється, що війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.

Колишній заступник начальника штабу ЦАХАЛу Яір Голан, який 7 жовтня долучився до армії і бере учать у бойових діях проти терористів, в інтерв’ю Армійському радіо заявив, що солдати ЦАХАЛу «за жодних обставин» не повинні і не будуть входити в тунелі терористів ХАМАСу.

2 ноября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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