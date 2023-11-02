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Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

Израильский МИД охарактеризовал решение Боливии как капитуляцию перед терроризмом

Боливия сообщила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за его атак на сектор Газа, а соседние с ней страны, Колумбия и Чили, отозвали своих послов из Израиля для консультаций.

Три южноамериканских страны подвергли резкой критике удары Израиля по сектору Газа и осудили гибель палестинских мирных жителей.

«Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль в знак непризнания и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля на сектор Газа», – заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Фредди Мамани.

МИД Израиля назвал решение Боливии о разрыве отношений капитуляцией перед терроризмом.

2 ноября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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