Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

Боливия сообщила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за его атак на сектор Газа, а соседние с ней страны, Колумбия и Чили, отозвали своих послов из Израиля для консультаций.

Три южноамериканских страны подвергли резкой критике удары Израиля по сектору Газа и осудили гибель палестинских мирных жителей.

«Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль в знак непризнания и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля на сектор Газа», – заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Фредди Мамани.

МИД Израиля назвал решение Боливии о разрыве отношений капитуляцией перед терроризмом.