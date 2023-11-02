Більшість американців все ще готові підтримувати Україну

Згідно з новим опитуванням Gallup, понад 40 відсотків американців вважають, що США роблять “забагато”, щоб допомогти Україні захиститися від Росії.

Загалом 41% американців стверджують, що США роблять занадто багато, що більше ніж у серпні 2022 року (24%) та у червні 2023 року (29%).

33% опитаних американців (порівняно з 43% у червні) вважають, що США роблять правильно, а 25% – що США роблять недостатньо.

У серпні 2022 року більшість (66%) американців вважали, що США мають підтримати Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до тривалої війни. Зараз ця думка послабшала, але 54% американців й досі дотримуються такої точки зору.

43% зараз за те, щоб США намагалися допомогти швидко припинити війну, навіть якщо це означатиме, що Україна поступиться територією Росії.