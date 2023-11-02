«Байрактари» стали менш ефективними на полі бою через покращену ППО росіян

Від турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які допомогли Україні досягти військових успіхів на початку війни, зараз уже не так багато користі, оскільки російські війська посилили свою протиповітряну оборону.

Командир у Головному управлінні розвідки полковник Володимир Валюх в інтерв’ю Defense News

Щодо ТБ2, я не хочу вживати слово «марний», але важко знайти ситуації, де їх можна використовувати…

Ми дуже вдячні за ТБ2, але на початку війни їх було більше, і вони наносили більше ударів».

За словами Валюха, тепер, коли якість російської протиповітряної і радіоелектронної оборони зросла, останній відомий йому політ ТБ2 тривав лише 30 хвилин, хоча ці безпілотники можуть перебувати в повітрі більше доби.

Військовий вважає, що «Байрактари» все ще можуть бути корисними, але частота використання і завдання цих типів безпілотників змінилися. Для них з’явилися нові тактичні обмеження.

Видання нагадує, що в перші тижні російського вторгнення безпілотник TB2 турецького виробника Baykar часто згадувався в новинах. Однак протягом минулого року відео роботи цих дронів поступово зникли з інформаційного простору, тому що їхнє використання стало більш обмеженим в умовах досконалішої ППО росіян.

Водночас у самій компанії Baykar пояснили Defense News, що до повідомлень про обмежену корисність її флагманського продукту слід ставитися з певною часткою скептицизму.

«Відсутність відеозаписів не обов’язково означає, що дрони не використовуються», — наголошує гендиректор компанії Халук Байрактар.

За його словами, зараз безпілотники працюють у складному середовищі з сотнями російських засобів ППО середньої і великої дальності, але користь від них ще є.

«Зараз апарати Bayraktar TB2 в основному використовуються для щоденних польотів з метою відстеження цілей, а це не менш важливо, ніж атака», — додав Байрактар.