Армія Ізраїлю має «великі успіхи» у наземній операції в Газі – Міноборони

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має величезні досягнення у своїй наземній операції в Секторі Гази — заява міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта поблизу кордону зі Смугою Гази, яку передає The Times of Israel

Я вражений діями наших сил. Це цілеспрямовані, рішучі дії. Існує тісна співпраця між сухопутними і військово-повітряними силами…

Є дуже важливі досягнення на полі бою: удари по терористах усіх рівнів, від бойовиків на полі бою до високопоставлених осіб».

За словами міністра оборони, що мета ЦАХАЛу полягає у виявленні підземних тунелів і витісненні з них терористів.

Водночас він визнав, що у цій битві є жертви і з боку ізраїльтян, «як це буває в будь-якій битві». Галант має на увазі 15 солдатів ЦАХАЛу, які загинули в ході наземної операції.