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930 окупантів: втрати росіян за добу війни в Україні

Про це 2 листопада пише Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 02.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 302 420 (+930)
  • танків ‒ 5241 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 9877 (+43)
  • артилерійських систем – 7292 (+42)
  • РСЗВ – 850 (+4)
  • засобів ППО ‒ 566 (+3)
  • літаків – 322 (+1)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20)
  • крилатих ракет ‒ 1549 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34)
  • спеціальної техніки ‒ 1032 (+13)
2 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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