930 окупантів: втрати росіян за добу війни в Україні

Про це 2 листопада пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 302 420 (+930)
- танків ‒ 5241 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 9877 (+43)
- артилерійських систем – 7292 (+42)
- РСЗВ – 850 (+4)
- засобів ППО ‒ 566 (+3)
- літаків – 322 (+1)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20)
- крилатих ракет ‒ 1549 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34)
- спеціальної техніки ‒ 1032 (+13)
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