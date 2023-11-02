Армія РФ завдала 5 ракетних та 75 авіаційних ударів по території України «Байрактари» стали менш ефективними на полі бою через покращену ППО росіян » 930 окупантів: втрати росіян за добу війни в Україні Українські захисники відбили атаки ворога на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках. За добу ЗСУ знищили літак та 930 окупантів Про це 2 листопада пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 302 420 (+930)

танків ‒ 5241 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 9877 (+43)

артилерійських систем – 7292 (+42)

РСЗВ – 850 (+4)

засобів ППО ‒ 566 (+3)

літаків – 322 (+1)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20)

крилатих ракет ‒ 1549 (+2)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34)

спеціальної техніки ‒ 1032 (+13)