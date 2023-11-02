3000 боевиков и безоружный сброд: в ЦАХАЛ оценили масштаб арабского набега 7 октября



В ЦАХАЛе подвели уточненные итоги хамасовского вторжения, в ходе которого было убито более тысячи израильтян и угнано в Газу более 200 человек. Ранее предполагалось, что боевиков было порядка полутора тысяч, по большей части две тысячи.

Однако по мере оценке масштаба убийств и разрушений в армии пришли к выводу о том, что вооруженных боевиков, вторгшихся утром в «зеленую черту» из сектора, было не менее трех тысяч.

Из них около тысячи убито в перестрелках с военными, полицией и охраной кибуцев, еще 200 схвачено живьем. Трупы хамасовцев все еще лежат по периметру разделительного забора в полосе от заграждений до шоссе 232. Кроме того, военные до сих пор находят тела убитых израильтян.

Больше половины боевиков вернулись в сектор, не дожидаясь, пока армия начнет вплотную зачищать местность.

Около 11 часов утра началась «вторая волна» вторжения – из Газы через проломы в заборе в прилегающие к сектору поселки ворвался «безоружный сброд», как определили эту толпу арабов в армии. Они не входят в упомянутые три тысячи вооруженных боевиков. Они грабили дома, пытали и убивали жителей, насиловали женщин.

В ближайшие дни в армии рассчитывают «закончить уборку трупов, не подвергая опасности бойцов ЦАХАЛа», тогда число вторгшихся террористов будет подсчитано окончательно.

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