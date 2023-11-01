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Затримка постачання мільйона боєприпасів Україні: в ЄС пояснили причину

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що затримки з наданням Україні обіцяних Євросоюзом артснарядів пов’язані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу — Науседа телеканалу LRT, пише «Європейська правда»

«Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні».

Говорячи про фінансовий пакет у 50 млрд євро з боку ЄС на підтримку Києва, президент Литви запевнив, що політична воля для його ухвалення є. Він висловив сподівання, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом декількох місяців.

«Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу, а це означає, що (сума) також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд (євро), виділених цього року», – сказала Науседа.

Водночас президент Литви наголосив, що країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.

1 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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