ВМФ Израиля нарастил присутствие в акватории Красного моря

ВМФ Израиля нарастил присутствие в акватории Красного моря, у берегов Эйлата. Решение принято на основании анализа возможных угроз со стороны хуситов, объявивших войну Израилю.

Вчера представитель вооруженных сил йеменских хуситов бригадный генерал Яхья ас-Сари заявил, что военная операция нацелена на поддержку «угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».

«Наши вооруженные силы нанесли мощный залп с помощью баллистических и крылатых ракет, а также выпустили большое количество беспилотников по различным целям в Израиле. Мы продолжим атаки с использованием ракет и беспилотников до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится», — сообщил он.

Другой бригадный генерал хуситов Бин Амер добавил, что решение йеменцев вступить в конфликт ХАМАСа с Израилем «было взвешенным и отражает волю йеменского народа».

В районе полудня вторника йеменские хуситы заявили о том, что выпустили несколько ракет в сторону Израиля. Кроме того, утром того же дня системы ПВО перехватили ракету на подлете к Эйлату.

В связи с этим муниципалитет Эйлата принял решение о том, что сегодня занятия в школах города пройдут в ограниченном формате: за парты сядут только старшеклассники.

Ранее стало известно о том, что вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности после перестрелки с проиранской военизированной группировкой из Йемена «Ансар Аллах» (хуситы). Соответствующий приказ был отдан после того, как хуситы попытались нанести ракетный удар по территории страны.

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