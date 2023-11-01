В США будет создан институт по проблемам безопасности, связанным с искусственным интеллектом

Министр торговли Джина Раймондо заявила в среду, что США создадут институт по изучению проблем безопасности, связанных с искусственным интеллектом, для оценки уже известных и только возникающих рисков, обусловленных применением подобных технологий.

Выступая на проходящем в Великобритании саммите по этой проблематике, Раймондо призвала представителей научных и промышленных кругов объединить свои усилия.

«Мы не можем сделать это в одиночку, частный сектор должен сделать шаг вперед», – подчеркнула она, добавив, что американский институт, который предполагается создать, установит официальное партнерство с британским Институтом безопасности.

Новая структура будет находиться в ведении Национального института стандартов и технологий (NIST) и возглавит усилия правительства США по обеспечению безопасности в данной сфере, в особенности в области анализа передовых моделей ИИ.

Институт «будет способствовать разработке стандартов безопасности, защиты и тестирования моделей ИИ, разрабатывать стандарты аутентификации контента, создаваемого ИИ, и предоставлять исследователям тестовые среды для оценки возникающих рисков ИИ и устранения известных последствий», говорится в сообщении Минторга.

Напомним, что в понедельник президент Джо Байден подписал указ по проблемам искусственного интеллекта, обязывающий разработчиков систем ИИ, представляющих риск для национальной безопасности США, экономики, здоровья населения или безопасности, предоставлять правительству, в соответствии с Законом об оборонном производстве, результаты испытаний на проверку.

Приказ также предписывает ведомствам установить стандарты проведения таких испытаний и устранить соответствующие риски, связанные с химической, биологической, радиологической, ядерной и кибербезопасностью.