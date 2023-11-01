Украина: черноморский экспортный коридор действует, несмотря на российские бомбардировки

Украина заявила в среду, что российские ВВС трижды за последние 24 часа сбрасывали «взрывные устройства» на пути следования гражданских судов в Черном море, но что созданный Киевом судоходный коридор продолжает действовать.

Напомним, что после того, как Украина создала судоходный коридор для экспорта своей сельхозпродукции, Россия заявила, что будет рассматривать любое судно как потенциальную военную цель.

«Оккупанты продолжают терроризировать гражданское судоходство в Черном море с помощью тактической авиации, сбрасывая взрывоопасные предметы на вероятные пути движения гражданских судов, – отмечается в сообщении украинского командования «Юг». – За последние сутки зафиксировано три таких сброса. Однако навигационный коридор продолжает функционировать под контролем сил обороны».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспортный коридор будет продолжать функционировать, несмотря на угрозы со стороны России. Украинские власти сообщили, с момента начала работы маршрута в августе по нему прошли десятки грузовых судов.

Между тем в результате атаки российского беспилотника произошел пожар на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе в центральной части Украины, отключилось электроснабжение в трех селах, сообщили в среду украинские официальные источники.

Пожар на НПЗ, который РФ неоднократно подвергала атакам, был быстро потушен, сказал глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин.

ВВС Украины заявили, что в ходе атаки, направленной на поражение объектов военной и критически важной инфраструктуры, средства ПВО сбили 18 из 20 беспилотников и одну ракету.

«Большой акцент атаки был именно на Полтавскую область, атаковали в несколько волн», – сказал представитель ВВС Украины Юрий Игнат в эфире национального телевидения.

По словам украинских военных, позднее в среду Россия нанесла еще один ракетный удар по Полтавской области и югу Одесской области.