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У Києві другий день поспіль фіксуються температурні рекорди

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, учора у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7 °С, що на 1,2 °С вище попереднього рекордного показника у 1926 році.

Також зафіксовані температурні рекорди по області. 31 жовтня на Об’єднаній гідрометеорологічній станції Вишгород стовпчики термометра в середньому сягнули +15,1 °С, а максимальна температура +21,0 °С. Попередні рекорди були зафіксовані у 2004 році.

Водночас у Борисполі максимальна добова температура повітря була +21,8 °С.

1 ноября, 2023 | Category: Новости, Украина

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