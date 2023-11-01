У ЦАХАЛ визнали, що для ліквідації одного з командувачів ХАМАС, завдали удару по табору біженців

Про це пише The Guardian.

ЦАХАЛ заявляє, що в результаті удару загинув не тільки Біарі, а й декілька інших бойовиків ХАМАСу. Військові також стверджують, що підземні тунелі терористів обвалилися, зруйнувавши кілька прилеглих будівель.

За даними ЦАХАЛу, Біарі був командувачем центрального батальйону ХАМАСу. Зазначається, що саме він керував бойовиками, які вторглися в Ізраїль 7 жовтня.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі стверджує, що Біарі «був головним лідером бойових дій».

«Ібрагім Біарі стоїть за різаниною не лише ізраїльських громадян 7 жовтня, а й за різаниною, яка призвела до розпаду Сектора Гази», — каже речник.