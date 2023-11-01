Президент Сербії Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори

Про це повідомляє politika.rs.

«Я видаю указ про розпуск парламенту, обраного 3 квітня 2022 року. Цей указ набирає чинності з дня його публікації в Офіційному віснику. Я оголошую вибори народних депутатів на 17 грудня», — заявив президент Сербії.

Зазначається, що Вучич підписав рішення про призначення виборів, а після цього звернувся до громадян.

«Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в непростий час. Дуже важливо, щоб Сербія зберегла мир і стабільність. Бажаю всім учасникам гарного результату, бажаю, щоб вони все зробили цивілізовано». — наголосив лідер Сербії.

Як пише видання, кампанія триватиме до опівночі 14 грудня, коли почнеться виборча тиша. Усі виборці, повнолітні громадяни Сербії, зможуть проголосувати на своїх виборчих дільницях у неділю, 17 грудня, з 7:00 до 20:00.