Північна Корея передала Росії мільйон артилерійських снарядів – Південна Корея

КНДР надала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, проінформувала владу в Сеулі розвідка — «Bloomberg» із посиланням на південнокорейського депутата

На закритому брифінгу з південнокорейськими законодавцями в середу Національна служба розвідки заявила, що з серпня було відправлено близько 10 партій озброєння з Північної Кореї до Росії. Про це журналістам заявив Ю Санг-Бам, член керівної Партії влади народу, який входить до парламентського комітету з питань розвідки.

За даними південнокорейської розвідки, Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці, цитує депутат дані розвідки.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наприкінці липня здійснив рідкісну поїздку до Північної Кореї. Невдовзі після цього Росія відправила до Пхеньяна військовий літак, викликавши занепокоєння щодо того, що КНДР збирається розпочати велику передачу зброї Росії.

Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні.