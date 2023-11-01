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ООН: более 40 процентов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам заявил об «ужасных гуманитарных последствиях» российских ударов

Российские удары причиняют немыслимые страдания народу Украины, и более 40 процентов населения страны нуждается в гуманитарной помощи, заявил Совету Безопасности ООН высокопоставленный чиновник ООН.

Директор по координации Управления ООН по гуманитарным вопросам Рамеш Раджасингхам заявил, что тысячи мирных жителей были убиты в результате ударов по жилым домам, школам, полям и рынкам с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Управление ООН по правам человека официально подтвердило гибель 9900 мирных жителей, но, по словам Раджасингхама, «реальное число, безусловно, выше».

Как заявил Раджасингхам, украинское гражданское население сталкивается с «ужасными гуманитарными последствиями» и испытывает «немыслимый уровень страданий» из-за российских ударов.

Около 18 миллионов украинцев – более 40 процентов населения – нуждаются в гуманитарной помощи в той или иной форме, а по мере приближения зимы «потребности будут возрастать», сказал он.

1 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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