Крим з самого ранку атакують ракети, ЗМІ стверджують про успішні удари

Зранку, 1 листопада, російські терористи заявили про атаку ракет на територію Кримського півострова. Очевидці стверджують про враження місць базування окупантів.

Про це повідомляє «Кримський вітер».

Після 11 ранку, так званий «губернатор» окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Як пише «Кримський вітер», під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці. За словами цивільних, атака продовжується. Також стверджують про рух безпілотників.

«Ракети влучили у дві бази відпочинку — пансіонат «Юний» і «Блакитне полум’я» в селі Стрілковому. Ці дитячі оздоровниці були захоплені рашистами і там знаходяться їхні «розташування» — розповіли жителі Генічеської громади.

До місць удари, як стверджують очевидці, виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.