Група республіканців поставила умови Байдену для подальшої підтримки України

Восьмеро республіканців Палати представників США у своєму листі висунули умови президенту Джо Байдену для надання подальшої допомоги Україні та закликали відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю — «Європейська правда» з посиланням на лист, який опублікував конгресмен Майк Гарсія

«Проста стратегія «ми з вами, поки не переможемо» або «ми повинні перемогти» не є стратегією перемоги. Як Україна перемагає і скільки часу це займе? Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу».

Підписанти листа висловлюють занепокоєння з приводу потенційної затримки критично важливого фінансування для Ізраїлю. Вони заявили, що переважна більшість конгресменів як у Палаті представників, так і в Сенаті, підтримали розгляд окремого фінансування для Ізраїлю та України.

Вони підкреслили, що Ізраїль і Україна мають перемогти, і «це зрозуміло». Однак, згідно з текстом, «американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемог».

Республіканці заявили, що визначили 12 «розумних і раціональних умов», які необхідно виконати, перш ніж «хоч один долар буде відправлено в Україну».