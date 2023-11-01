Крим з самого ранку атакують ракети, ЗМІ стверджують про успішні удари Група республіканців поставила умови Байдену для подальшої підтримки України » Британський словник Collins назвав головне слово 2023 року Британський словник Collins назвав головне слово 2023 року. Ним став «штучний інтелект». Про це повідомили на офіційному сайті словника. «Революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року, вразивши нас своєю здатністю імітувати природну людську мову. Насправді ШІ може зробити набагато більше. Потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт обіду з використанням лише того, що залишилося у кухонній шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися», – пояснив такий вибір літературний редактор та письменник Девід Шаріатмадарі. Насправді ШІ може зробити набагато більше. Потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт обіду з використанням лише того, що залишилося у кухонній шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися», – пояснив такий вибір літературний редактор та письменник Девід Шаріатмадарі. Collins визначає штучний інтелект як «моделювання психічних функцій людини за допомогою комп’ютерних програм». До списку 10 головних слів року також увійшли: deinfluencing – ситуація, коли інфлюенсери попереджають своїх послідовників, щоб ті уникали певних комерційних продуктів, способу життя тощо;

bazball – стиль крикету, у якому сторона, що б’є, грає дуже агресивно.

nepo baby – людина, чия кар’єра просунулася завдяки відомим батькам;

canon event – подія, необхідна для формування характеру чи ідентичності особистості;

debanking – позбавлення людини банківських засобів;

greedflation – використання інфляції як привід до підвищення цін з метою збільшення прибутків;

semaglutide – препарат для контролю рівня цукру у крові, який використовується для схуднення завдяки здатності до пригнічення апетиту;

ulez – зона наднизьких викидів, в яку дозволено заїжджати тільки тому транспорту, який викидає мало забруднювальних речовин.