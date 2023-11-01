12 танків, 23 артсистеми та 680 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 1 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 301 490 (+680)
- танків ‒ 5223 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 9834 (+30)
- артилерійських систем – 7250 (+23)
- РСЗВ – 846 (+2)
- засобів ППО ‒ 563 (+1)
- літаків – 321 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28)
- крилатих ракет ‒ 1547 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34)
- спеціальної техніки ‒ 1019 (+3)
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