ЗСУ уразили 3 радіолокаційні станції та 2 склади боєприпасів ворога Британська розвідка назвала найефективніший БПЛА Росії протягом останнього року » 12 танків, 23 артсистеми та 680 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу Про це 1 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 301 490 (+680)

танків ‒ 5223 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 9834 (+30)

артилерійських систем – 7250 (+23)

РСЗВ – 846 (+2)

засобів ППО ‒ 563 (+1)

літаків – 321 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28)

крилатих ракет ‒ 1547 (+1)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34)

спеціальної техніки ‒ 1019 (+3)