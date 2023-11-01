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12 танків, 23 артсистеми та 680 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 1 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 01.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 301 490 (+680)
  • танків ‒ 5223 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 9834 (+30)
  • артилерійських систем – 7250 (+23)
  • РСЗВ – 846 (+2)
  • засобів ППО ‒ 563 (+1)
  • літаків – 321 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28)
  • крилатих ракет ‒ 1547 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34)
  • спеціальної техніки ‒ 1019 (+3)
1 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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