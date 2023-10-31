Окупанти атакували Україну дронами та ракетами: ППО знищила усі «шахеди» Time: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу » Втрати окупантів серед особового складу сягнули 300 тис Російські війська протягом доби на фронті не покидали спроб відновити втрачене положення у районі Кліщіївки та оточити Авдіївку на Донеччині, але ЗСУ відбили ворожі атаки та ліквідували ще 870 російських окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 300 810 (+870)

танків ‒ 5211 (+21)

бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29)

артилерійських систем – 7227 (+25)

РСЗВ – 844 (+10)

засобів ППО ‒ 562 (+3)

літаків – 321 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21)

крилатих ракет ‒ 1546 (+2)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35)

спеціальної техніки ‒ 1016 (+2)