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Втрати окупантів серед особового складу сягнули 300 тис

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 31.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 300 810 (+870)
  • танків ‒ 5211 (+21)
  • бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29)
  • артилерійських систем – 7227 (+25)
  • РСЗВ – 844 (+10)
  • засобів ППО ‒ 562 (+3)
  • літаків – 321 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21)
  • крилатих ракет ‒ 1546 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35)
  • спеціальної техніки ‒ 1016 (+2)
31 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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