Втрати окупантів серед особового складу сягнули 300 тис

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 300 810 (+870)
- танків ‒ 5211 (+21)
- бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29)
- артилерійських систем – 7227 (+25)
- РСЗВ – 844 (+10)
- засобів ППО ‒ 562 (+3)
- літаків – 321 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21)
- крилатих ракет ‒ 1546 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35)
- спеціальної техніки ‒ 1016 (+2)
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