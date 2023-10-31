У війні між Ізраїлем і ХАМАСом загинув 31 журналіст

Про це повідомили у Комітеті захисту журналістів (CPJ).

За їхніми даними, підтверджено загибель 26 журналістів в Ізраїлі, чотирьох — у Газі та одного у Лівані.

Також повідомляється про 8 поранених працівників ЗМІ. До того ж 9 журналістів вважаються зниклими безвісти або затриманими.

Комітет захисту журналістів також розслідує численні непідтверджені повідомлення про вбивства, зникнення безвісти, затримання, поранення чи погрози інших журналістів та пошкодження офісів ЗМІ або будинків журналістів.

«CPJ наголошує, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час конфлікту, і не повинні бути мішенню воюючих сторін», — наголосив координатор програм CPJ з Близького Сходу та Північної Африки Шеріф Мансур.