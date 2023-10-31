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Time: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

Time: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

Американський журнал Time опублікував статтю щодо проблеми, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією. Під фото Зеленського на обкладинці міститься підзаголовок «Самотня боротьба Володимира Зеленського».

Автор матеріалу, Саймон Шустер, стверджує, що громадська підтримка допомоги Україні в США занепадає вже кілька місяців, і останній візит Зеленського не зробив нічого, щоб її відновити і не приніс очікуваних результатів.

Відповідно, Зеленський відчував «виснаженість» від постійної необхідності переконувати союзників, що з їхньою допомогою Україна може перемогти. «Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто. Ніхто», — сказав Зеленський в інтерв’ю виданню після своєї поїздки, вказавши що це «забирає всю вашу силу, вашу енергію».

Після останнього візиту до США автор матеріалу запитав у одного з членів оточення Зеленського, як почувається президент. Відповідь прийшла без жодних вагань: «Розлюченим».

Автор матеріалу пише з посиланням на оточення, що на другому році війни у Зеленського вже не зберігся «звичний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом». «Тепер він заходить, отримує останні новини, віддає накази і виходить», — стверджує автор з посиланням на одного з давніх членів його команди.

31 октября, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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