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Окупанти вдень знову обстріляли Херсон, пошкоджено склади і майже 10 автомобілів, є постраждалий

Одна людина дістала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Херсона в середу вдень, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Після 11:00 російські окупаційні війська вкрили масованим вогнем Центральний район Херсона! Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували», — написав Мрочко в телеграмі.

31 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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