Європейські політики готують турне в США на підтримку України США не готові до війни великих держав — Politico » Окупанти вдень знову обстріляли Херсон, пошкоджено склади і майже 10 автомобілів, є постраждалий Одна людина дістала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Херсона в середу вдень, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. «Після 11:00 російські окупаційні війська вкрили масованим вогнем Центральний район Херсона! Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували», — написав Мрочко в телеграмі.