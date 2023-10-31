Окупанти атакували Україну дронами та ракетами: ППО знищила усі «шахеди»

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі дрони противника.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.